Qué le pasó a Zambrano en la prueba del 'Desafío': lo tuvieron que sacar de la prueba

En la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, que se llevó a cabo en el Box Rojo, los participantes lo dieron todo en la pista para no recibir más chalecos. Precisamente, en el juego ocurrieron varios hechos que dejaron a muchos preocupados.

Qué le pasó a Zambrano en el Desafío HOY

Uno de los hechos que llamó la atención, fue cuando Zambrano se golpeó muy fuerte cuando tenía que competir con Potro, Rosa y Yudisa. En menos de cinco segundos, el atleta no pudo ocultar su dolor y por eso se queda en el piso agarrándose la cabeza. Aunque los demás siguen jugando, el Juez pide que paren, porque su compañero no puede seguir en el Box Rojo.



Por lo cual, llega parte del equipo del Desafío para levantarlo y sacarlo de la pista, porque no puede continuar así. Cuando él se sienta, llega un paramédico para atenderlo y ponerle una compresa en la cabeza. Después de esto, le dicen cómo tiene que respirar para poder sentirse bien, mientras en la casa Omega, Rata y Katiuska están preocupados por él.

Qué le pasó a Gio y a Leo en el Desafío

Es de destacar que, en esta prueba, también hubo dos participantes que salieron afectados en medio del juego. Se trata de Gio y Leo, quienes tuvieron un fuerte golpe cuando entraron a competir. Los dos corrieron demasiado para agarrar la pelota, pero chocaron sin querer. A raíz de esto, el equipo médico entró al set para ayudar a los participantes. A Gio le estaba sangrando la barbilla, mientras que Leo no podía mover su cuello.



Por recomendación de paramédicos, no pudieron continuar en la competencia y tuvieron que ver a sus compañeros darla toda. Tras unos minutos después, volvieron por Gio, ya que no se sentía muy bien y tuvieron que llevárselo en ambulancia para revisarlo a fondo.

A pesar de esta situación, los demás participantes seguían en competencia. Ninguno estaba dispuesto a perder, porque saben que ese chaleco que llegue al equipo puede ser crucial. En el caso de Gamma, alguno de los dos hombres, Potro y Gio, en el de Omega, Rata o Leo, ¿qué pasará?

