Desafío Siglo XXI
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Qué le pasó a Zambrano en la prueba del 'Desafío': lo tuvieron que sacar de la prueba

Cunado Zambrano tenía que competir con Potro, Rosa y Yudisa, él se pega muy duro, por lo cual, decide lanzarse al piso y luego el Juez pide que paren el juego para revisarlo.

