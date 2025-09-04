Qué le pasó a Tina en la prueba de Sentencia y Hambre: desesperó a Deisy, de Alpha

En esta oportunidad, Alpha, Omega y Gamma, se enfrentan en el Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Hambre. Para ello, Andrea Serna, la presentadora del programa de los colombianos, pidió dos mujeres y dos hombres, y entre ellos escogieron a los siguientes participantes.

Alpha: Manuela Tina, Gero y Leo ​

Gamma: Grecia, Yudisa, Potro y Zambrano ​

Omega: Myrian, Katiuska, Juan y Rata

La idea era atravesar todo el circuito en forma de relevos. Para ello, deben tener muy buena puntería y equilibrio, así evitar caerse en este punto de la competencia que es crucial. Todos estaban enfocados en ganar y poco a poco fueron pasaron los participantes.

Cuando llegó el momento de Tina, tras la caída de Gero en la pista, corrió para llegar hasta el punto donde debía tirar una lanza hacia una cesta; sin embargo, este obstáculo le constó demasiado a la melliza y, desde la casa Alpha, Deisy se estaba desesperando al ver que no lo lograba.



Qué le pasó a Tina en el Desafío

Por otra parte, Gero, quien estaba en la pista, le estaba enviando la mejor energía para que pudiera salir de aquel momento de tensión. Tras unos minutos de intentarlo, por fin encestó la lanza y corrió para llegar a donde estaba todo su equipo, así descansar de aquel instante.

Posteriormente, desde las otras casas también estaba viendo como los demás participantes estaban esforzándose para ganar la competencia en el Desafío Siglo XXI. Nadie quiere ponerse el chaleco, porque es una puerta para despedirse de sus compañeros en el Box Negro.

