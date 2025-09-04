Publicidad

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Tina en la prueba de Sentencia y Hambre: desesperó a Deisy, de Alpha

Los participantes estaban en el Box Blanco dándola toda en la prueba, pero hubo un detalle que llamó la atención. Cuando Tina estaba en el momento de la puntería, Deisy, en Alpha, se estresó.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
septiembre 04, 2025 10:13 p. m.