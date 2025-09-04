Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Potro le revela a Gamma cuál es la estrategia de Omega: “Están pensando en bombardearlos”

Potro le revela a Gamma cuál es la estrategia de Omega: “Están pensando en bombardearlos”

Potro, quien recientemente ingresó a Gamma, confiesa que Omega tiene la idea de aburrir a Alpha con los chalecos. Es decir, hasta que no cambien de parecer, seguirán enviándolos allá.