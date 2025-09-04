Potro le revela a Gamma cuál es la estrategia de Omega: “Están pensando en bombardearlos”

Al inicio del capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Gamma empiezan a preguntarle a Potro, quien recientemente estaba en Omega, qué tienen planeado para el tema de la entrega de los chalecos. Por lo cual, le cuestionan si en algún momento pensaban en enviarlos a ellos, pero él lo niega.

Potro revela la estrategia de Omega

“Por qué no va a llegar aquí. Ellos están pensando en bombardear a Alpha para que se aburran. Entonces, cuando Eleazar vea que lo están llenando de chalecos y castigos, y ahí ellos van a voltear y va a tirar para acá en Gamma. Ese es el plan que tienen allá”, afirmó.



Esto se da, luego de que en el capítulo 44, Juan decidiera cambiar a Potro y Rata de equipos. Esto impactó a todos los participantes, porque Omega había ganado el Desafío Millonario, por ende, nunca pensaron que ellos iban a ser los que tendrían un nuevo integrante en su escuadrón.

Antes de que Potro saliera para la casa Gamma, le dijo a Juan que no tenía nada en contra de él. Asimismo, él le respondió que no lo hizo con mala intención, sino siempre pensando en un tema estratégico. Adicionalmente, le dijo que él es un buen competidor y que sabe que va a demostrar lo mejor en la pista.

Por otra parte, Alpha quedó contento porque no movieron ninguna de sus fichas; sin embargo, algunos habían dialogado en que Eleazar podría salir para otro equipo y que Juan volviera. Pese a esta situación, todos se sienten felices en cada escuadrón.

Rata fue muy bien recibido en Omega, dado que tenían, desde hace un tiempo, buena relación con él. Además, lo escogieron porque en Gamma resaltó en las pistas por su gran velocidad y la técnica que usa para darle ventaja a su equipo.

