Por qué Lucho competirá en el Desafío a Muerte si sus compañeros no lo sentenciaron

Todo está listo para el Desafío a Muerte correspondiente al séptimo ciclo del Desafío del Siglo XXI en el que competirán cinco hombres para quedarse dentro de la producción de Caracol Televisión.

De dónde salió el Chaleco de Sentencia de Lucho

El Súper Humano portó el Chaleco de Sentencia incluso antes del Desafío a Muerte. Todo ocurrió en la Muerte del sexto ciclo, cuando Andrea Serna se reunió con los competidores de Alpha, Gamma y Omega para conocer la identidad de El Elegido.



En ese momento, el integrante de los morados dio un paso en frente y confesó que su tarea era lograr que una de las nuevas integrantes de la escuadra (Valentina, Tina o Deisy) fuera al Box Negro para luchar por su permanencia en La Ciudad de las Cajas; sin embargo, él se negó a cumplir con esta propuesta.

“Desde que estoy en Alpha hemos hablado de que si hay alguna misión que ponga problemas al equipo pues no se va a hacer. No soy una persona de no darla toda en las pistas para perder, no sé, que ganara otro equipo y así mandar el chaleco y entonces dije ‘bueno, voy a asumir la responsabilidad y venir al Desafío a Muerte”, confesó.

Ante este panorama, Andrea Serna le reveló que debía ponerse automáticamente el Chaleco de Sentencia y portarlo a lo largo de las pruebas (Desafío de Sentencia y Hambre; Desafío de Sentencia y Servicios; Desafío de Sentencia y Bienestar; y el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo).

Esto hizo que el joven fuera el primer confirmado para el encuentro deportivo. Con el tiempo se definieron los otros cupos para la batalla: Rata de Gamma, Leo de Alpha, así como también Potro y Camilo de Omega.

Esta no es la primera vez que un participante se niega a cumplir con la tarea encargada por la producción y se queda sin la posibilidad de disfrutar de 10 millones de pesos que irían directamente a su cuenta de banco.

