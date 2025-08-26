Publicidad

Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Por qué Lucho competirá en el Desafío a Muerte si sus compañeros no lo sentenciaron

Por qué Lucho competirá en el Desafío a Muerte si sus compañeros no lo sentenciaron

A diferencia de Camilo, Rata, Potro y Leo; Lucho no fue enchalecado luego de haber perdido en alguna de las pruebas del Desafío. Esta es la verdadera razón de su paso por el Box Negro.

Por qué Lucho competirá en el Desafío a Muerte si no recibió chaleco de sus compañeros.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 26, 2025 07:57 p. m.