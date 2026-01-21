Publicidad

Por qué Leo, de Neos, tiene preocupado a Gamma en el 'Desafío 2025' - CaracolTV

Andrea Serna se pone en contacto con los integrantes de Gamma y Neos para conversar sobre lo ocurrido en la Suite de ditu y también para convocarlos a la tercera prueba del ciclo.

Isa dice estar mejor de salud, pero Leo preocupa a Gamma por detalle en la llamada

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
Isa dice estar mejor de salud, pero Leo preocupa a Gamma por detalle en la llamada