Omega se "saca una espinita" con Alpha: los ponen a dormir en cama de piedras

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el capítulo 37 del Desafío Siglo XXI, Omega logra un triunfo clave en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Los rosados no solo se quedan con el poder de enviar el último chaleco de sentencia, sino también con la posibilidad de imponer el castigo. Su decisión apunta directamente a Alpha, quienes deberán dormir en la temida cama de piedras.
Mira también: Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia
La vocera elegida por Omega es Miryan, quien llega hasta la casa Alpha para anunciar el castigo: “Esta es una decisión de equipo, no es nada personal. A nosotras nos queda difícil defendernos de que dos equipos nos tiren todo, y por eso decidimos ir por uno y uno. Ojalá no usen a Gero de comodín por ser el nuevo. Y el castigo también viene para ustedes”.
Con evidente firmeza, Miryan añade: “El castigo que ustedes nos enviaron fue el detonante para que nos pasara todo lo malo en los últimos ciclos. Teníamos esa espinita”.
Ante el anuncio, Eleazar, excapitán de Alpha, toma la palabra: “El castigo no lo cumplieron porque no rindieron lo suficiente y hoy, como equipo, se ven más fuertes". A lo que ella responde: Sí, eso nos fortaleció, pero nos siguen cayendo chalecos. Un castigo lo único que hace es fortalecer, espero que esto los fortalezca”.
Publicidad
Miryan no deja pasar la oportunidad de rematar con ironía y le recalca al equipo naranja: “Y les estoy recitando lo que Eleazar nos dijo”.
Mira también: En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre
Publicidad
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.