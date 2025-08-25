Un obstáculo del Box Azul pone en aprietos a varias mujeres: definición de infarto

Mira también: Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia

Mira también: En medio de las lágrimas, Dani, del Desafío, habla de la muerte que la marcó para siempre



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.