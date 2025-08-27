 Nuevo sentenciado del Desafío: una mujer se lo pone tras fuerte decisión de un capitán

En el Desafío Siglo XXI, los participantes quedan pensativos sobre el equipo que va a recibir el primer chaleco de este nuevo ciclo. Tal como lo confirmó Andrea Serna, presentadora del programa de los colombianos, en esta oportunidad las mujeres serán las sentenciadas y deberán ir a Muerte. Después del triunfo de Alpha en la prueba de Sentencia y hambre, decidieron que el chaleco lo enviarán a Omega. Cuando llevan el maletín para entregárselos, Potro sugiere que Katiuska se lo ponga porque puede sacar más personas en el Box Negro.

Quién es el nuevo sentenciado del Desafío

Por su parte, Juan, capitán de Omega, dice que no va a tomar ese riesgo, pero Katiuska dice que se lo pone, que no le da miedo, pero que la condición es no ir a todas las pruebas; sin embargo, minutos después María C. es la que lo porta. Asimismo, Miryan dice que no le gusta la actitud de una de sus compañeras, porque expresa que está condicionando las cosas.

Otro detalle que ocurre es cuando Tina les entrega los amasijos, ella afirma que están muy ricos. Segundos después, en Omega dicen que son muy poquitos los panes que hay y que por eso va a tocar repartirlos. Frente a ello, Miryan expresa que le parece demasiado extraño que la compañera de Alpha haya mencionado el sabor de este alimento, por lo cual, piensan que se pudieron comer algunos.

Es de resaltar que, antes de todo este tema de los panes, en Alpha se comen uno entre todos. Por su parte, Eleazar dice que eso se lo ganaron ellos, que enviarles la comida es algo que deciden ellos. Es decir, que, si quisieran mandarles solo uno, lo harían; sin embargo, que le enviarán la canasta completa, pero resalta que la prueba la ganaron ellos.

