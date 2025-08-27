Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  /  Nuevo sentenciado del Desafío: una mujer se lo pone tras fuerte decisión de un capitán

 Nuevo sentenciado del Desafío: una mujer se lo pone tras fuerte decisión de un capitán

Luego de que Alpha ganara la prueba de Sentencia y Hambre, tuvieron que pensar a cuál equipo le van a enviar ese primer chaleco de este ciclo, ¿quién es la primera mujer que se enfrentará en el Box Negro?