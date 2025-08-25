Nuevo sentenciado del Desafío: el último chaleco de hombre antes del Box Negro

Este capítulo del Desafío Siglo XXI fue importante, dado que, se definió el último hombre que se enfrentará a sus compañeros en el Box Negro, en el que uno de ellos se despedirá de la competencia y se irá al cubo de los eliminados.

Quién es el nuevo sentenciado

La sorpresa se la llevó Alpha, cuando vieron entrar a Miryan con el maletín. Ella dio las razones por las que Omega les envió el chaleco y además, el temido castigo de dormir en una cama de piedras. Antes de hablar sobre el tema, Leo, capitán del equipo, confirmó que irá a Muerte.



Luego de que Myrian informara que el castigo también recaía sobre el equipo Alpha, las reacciones no se hicieron esperar. Lucho mostró su disgusto de inmediato, mientras que Leo advirtió que no debían bajar la guardia ni confiarse, ya que en el juego todo puede cambiar en cualquier momento.

Ante esta situación, una de las integrantes recordó que, en el pasado, Alpha había tomado decisiones que afectaron negativamente a su equipo cuando ellos atravesaban una mala racha. Según ella, esta era la oportunidad de devolverles el gesto, una especie de revancha que tenían pendiente, 'una espinita', tal cual lo llamó.

En medio de las reacciones, Eleazar intervino para aclarar que el castigo que recibió Omega anteriormente no fue consecuencia directa de Alpha, sino más bien por su bajo rendimiento. También mencionó que las sanciones existen para cumplirse, y aunque en ese momento no lograron superarlas, hoy en día se nota una gran evolución en el grupo, ya que ahora se ven más fuertes que nunca.

Un poco más tarde, Myrian regresó al campamento y compartió con sus compañeros todo lo que había ocurrido durante el intercambio, incluyendo algunos comentarios duros de Eleazar respecto a aquella ocasión en la que Omega no logró cumplir con la tarea de cortar la leña. Esa crítica resonó entre los miembros del equipo.

Katiuska y Juan no ocultaron su sorpresa al escuchar el relato. Les llamó la atención la molestia de Alpha frente al castigo, sobre todo teniendo en cuenta que Gamma ya había sido sancionado en este mismo ciclo, y fue Rata quien tuvo que asumir el chaleco en esa ocasión.

