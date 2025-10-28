En vivo
Leo coquetea con Tina y Zambrano aprovecha para rejuntarse con Katiuska en el 'Desafío'

Antes del Desafío a Muerte en el Box Negro, los participantes están en su casa pensando en cómo será la prueba y, en medio de esto, molestan entre ellos. Leo, Tina, Zambrano y Katiuska no pararon de reír en la sala.

