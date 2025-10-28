Leo coquetea con Tina y Zambrano aprovecha para rejuntarse con Katiuska en el 'Desafío'

En este capítulo 82 del Desafío Siglo XXI, los participantes se levantaron con la mejor actitud para el Box Negro, en donde dos de sus compañeros tendrán que despedirse de la competencia y por eso irán al Cubo de los Eliminados.

Mira también: Katiuska quería vengarse de Yudisa en el ‘Desafío’: “Que me pague lo que me hizo”



Qué pasó entre Zambrano y Katiuska

Por su parte, Gamma amaneció en el Rincón de los Castigos cumpliendo la tarea que les asignó Omega. Aunque estaban agotados por estar en Playa Baja y por todo lo que habían vivido recientemente. Por otra parte, en la otra casa estaban hablando de la prueba a Muerte. En ese instante, ocurre algo entre los participantes.



Leo, Katiuska, Zambrano y Tina estaban acostados en sala de Omega. Ahí el exintegrante de Alpha dice que todo lo que él iba a hacer con su compañera que estuvo en Beta, él lo debía hacer con la capitana del equipo rosado. Primero empezó dándole besos en la mejilla, después en la frente, prosiguió en la nariz y después quería un beso en la boca.

En ese momento, Katiuska dijo que no, pero segundos después, Leo dijo que fuera pequeño y que él tapaba aquel suceso. A lo que ella dijo, qué es lo que tapará y todos se rieron por lo que había sucedido.



Mira también: Katiuska le agradece a Zambrano por ayudarla en la prueba: “No me sentí desprotegida”

Publicidad

Mientras todos están molestando, en Gamma están tratando de cumplir el castigo de la caneca. ¿De qué trata? De que cuatro integrantes del equipo deben estar parados en este cilindro por un tiempo determinado. Si se llegan a caer, el cronómetro iniciará de nuevo y así lo harán durante toda la noche.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.