En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / La señal que habría delatado a El Elegido en el ‘Desafío’: Omega expuso todo

La señal que habría delatado a El Elegido en el ‘Desafío’: Omega expuso todo

Los participantes están a la expectativa de quién puede ser El Elegido, pero Omega ya tiene sus sospechas de quién podría ser. En medio de una llamada con Andrea Serna confesaron todo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad