La señal que habría delatado a El Elegido en el ‘Desafío’: Omega expuso todo

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se despertaron con todas las ganas de ganar la prueba en el Box Rojo. Ninguno quiere portar ese último chaleco que se va a entregar esta noche. Asimismo, hablaron de esa temida prenda roja y que no quieren enfrentarse con alguien del mismo equipo.

Mira también: Katiuska se derrumba por especulación que tiene sobre El Elegido: “No quiero salir así”



Qué dijeron de El Elegido en el 'Desafío'

Posteriormente, la presentadora Andrea Serna los llama para hablar sobre El Elegido. Le pregunta a Leo por esta situación, pero él dice que no le gustaría salir del programa de esa manera. Hay que recordar que, si alguien es sentenciado y cumple la tarea, su oponente no compite y se va inmediatamente del reality.



Después, ella preguntó si no sospechan de alguien y tras esto, Katiuska empezó a hacer un baile. En Omega todos se ríen y Leo revela que hay unas señas que ha hecho el posible Elegido. Luego, le dicen a Rosa que haga lo suyo, y posteriormente, ella hace unos movimientos.

Publicidad

Luego de esto, en Gamma se ríen y quedan sorprendidos por lo que están viendo en pantalla. Tras ello, Andrea Serna se pregunta si ese tipo de baile revela al participante que tuvo que hacer la tarea. “Entonces, cuando la persona haga eso, que no es para nada notorio, es yo soy El Elegido, ¿esa es como la traducción?”.

A raíz de esto, Leo responde que la persona que lo ha hecho en los últimos días, no es normal que lo haga en La Ciudad de las Cajas y que esa fue la conclusión a la que llegaron todos los integrantes de Gamma. A lo que la presentadora dice, que, si de este tema, van a hablar en el Desafío a Muerte, en el Box Negro. Leo indica que es cierto, porque es muy raro que en una prueba de Hambre esté alguien tan contento, en medio de esta situación.

Publicidad

Mira también: El Elegido causó revuelo en participantes del ‘Desafío’ y hasta salvó a uno del chaleco

Posteriormente, Serna indica que esta noche se conocerá el equipo que tomará el último castigo que será ‘Noche de baile’. Es de resaltar que, Gamma ha realizado los que están en el tablero, ‘Ejercicios con sobrepeso’, ‘Sobre la caneca’ y ‘Desafíos de bolsillo’. Por lo cual, ahora buscarán alejarse de esto, para que sea Omega el que cumpla el que falta.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.