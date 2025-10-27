Katiuska le agradece a Zambrano por ayudarla en la prueba: “No me sentí desprotegida”

En este capítulo 81 del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentaron a un obstáculo que causó mucho temor en Valentina y Katiuska. La capitana de Omega lloró al ver cómo era la situación y más porque su compañera se cayó varias veces, y no quería pasar por eso mismo.

Katiuska le agradece a Zambrano en el 'Desafío'

Por lo cual, el equipo empezó a pasar, mientras ella analizaba cómo hacía para llegar al otro lado sin resultar en el piso. En ese momento, Zambrano le da ánimos, pero a ella se le salen las lágrimas al ver que se le dificulta bastante. Luego, empieza a mirar para los lados, pero sigue con mucho susto.



El atleta olímpico la anima y le dice que ella puede lograrlo. Minutos después, se anima a pasarlo y lo logra. Aunque durante toda la prueba cada integrante tuvo que pasar ese obstáculo dos veces, a ellas dos les costó demasiado, pero siempre lucharon y enfrentaron ese miedo.

Posteriormente, Katiuska le da las gracias a Zambrano por ayudarla y no dejarla caer. Además, cuando ya les confirman que ellos ganaron el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, se reúnen para hablar de cómo fue ese momento tan complejo en la pista y en ese instante, la mujer da unas palabras. Afirmó que, si le hubiera tocado por relevos, no hubiese podido.

Asimismo, la mujer indica que sintió el apoyo de todos y que durante toda la pista se sintió protegida. Es de resaltar que, Tina también sufrió en un obstáculo. Exactamente, fue en el de la malla, en donde debían pasar por debajo de esta y atravesar una zona llena de barro.

Al ver que no podía pasar y sentirse asfixiada, gritó con todas sus fuerzas que no podía continuar y que necesitaba ayuda. Zambrano, por su parte, le decía que ella era capaz, pero entró en desesperación. Instantes después, todo se calmó y siguieron en competencia.

