¿Juan le tiene miedo al chaleco? Potro se rebela contra él y Katiuska por ser arbitrarios

En el capítulo 35 del Desafío Siglo XXI vuelve a haber tensión en el equipo Omega. Todo empieza antes de la prueba en el Box Rojo, cuando Potro escucha desde el baño una conversación entre Juan y Katiuska en la que planean ponerle a él el chaleco de sentencia. La situación enciende las alarmas, pues varios de sus compañeros ya perciben que la barranquillera ha protegido al capitán en más de una ocasión.

La incomodidad crece tras el Desafío de Sentencia y Servicios. Juan deja ver que pretende seguir evitando el temido Box de Muerte, a pesar de que todos sus compañeros ya lo enfrentaron. Para el resto del grupo, su comportamiento demuestra que quiere llegar a la semifinal sin arriesgarse.

Potro no se guarda nada y reclama lo que considera una injusticia: “No me parece justo, la verdad”. El boxeador recuerda que él es el único que no ha ido a Muerte y advierte que sus opiniones no son tomadas en cuenta.

Juan responde con firmeza, defendiendo su rol de capitán. “En definición siempre he sido certero, no me parece que lo que yo diga se ignore. Y no es ser dictador, es demostrar autoridad”, asegura antes de confirmar su decisión. “El chaleco se lo pone Potro, espero no se enoje conmigo”.

Estas palabras del capitán generan un fuerte roce en el equipo rosado, donde empiezan a cuestionar tanto su liderazgo como el apoyo que recibe de Katiuska.

