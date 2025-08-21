Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Juan le tiene miedo al chaleco? Potro se rebela contra él y Katiuska por ser arbitrarios

¿Juan le tiene miedo al chaleco? Potro se rebela contra él y Katiuska por ser arbitrarios

Potro no oculta su molestia al ver que Juan quiere evadir el chaleco de sentencia y que cuenta con el apoyo de Katiuska, quien lo protege. El joven argumenta que es el único que no ha ido a Muerte.