Grecia reveló qué hará con la moto que se ganó en el ‘Desafío’, ¿se la quedará?

Grecia no dudó en hablar sobre la moto que se ganó cuando compitió con Camilo, quien también salió del Desafío Siglo XXI, recientemente. Precisamente, indicó que ella sabe manejar moto, pero una automática y nunca ha manejado una con tremendo cilindraje.

Mira también: Grecia le envió un mensaje a Isa ante la polémica por el arrunchis con Zambrano en el 'Desafío'



Qué dijo Grecia de la moto que ganó en el 'Desafío'

“Da un poquito de nervios y más que es con cambios. Yo sé manejar carro con cambios, pero moto, como que no, pero podría aprender y más porque soy una dura y tengo la destreza en la calle”, empezó diciendo.



Agregó que aún no sabe qué hará con la moto, pero en los planes tiene venderla, todo depende de la situación económica. Porque indica que no logró salir con dinero del programa y que, por ello, tiene ciertos asuntos que resolver. Por lo cual, aún está analizando la situación.

“Dependiendo de la situación economía, pues la vendería. Como salí en ceros, si hubiera salido al menos con un milloncito, uno dice ‘ok’, obviamente hay cosas que pagar. Tengo que sobrevivir. Soy una persona que el dinero lo hace trabajando, no tengo uno fijo que me esté generando ingresos semanal o mensualmente. Entonces, estar en el Desafío, se detuvo el trabajo, los gastos no se detienen y continúa”, puntualizó.



Grecia habló de Zambrano, del 'Desafío'

Tras esto, mencionó a su pareja y confirmó que aún sigue con él. Que después del arrunchis que tuvo con Zambrano, hablaron del tema, y que ella siempre tuvo muy claro que el atleta es un amigo, en la que pudo confiar cuando llegó a Gamma y en varias ocasiones del reality.



Mira también: Con cuánta plata salieron Camilo y Grecia del 'Desafío': también se llevaron premios

Publicidad

“Sí pensé en mi novio, por eso en un momento no dormimos agarrados, y si hubiese continuado ese “cariño” más allá de, en la ditu hubieras descansado así, pero no. Nada, somos amigos, me cae súper bien, de verdad, de un corazón muy lindo y también recochero, y a mí me encanta que me hagan reír”, puntualizó.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.