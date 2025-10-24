En vivo
Cuidado con el ángel
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Grecia reveló qué hará con la moto que se ganó en el ‘Desafío’, ¿se la quedará?

Grecia, la más reciente eliminada del Desafío, estuvo en Preguntas a Muerte y respondió varias dudas sobre su vida. Además, aclaró qué pasará con la moto que se ganó y si sigue con su novio.

