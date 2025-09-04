Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Final de infarto en la Prueba de Sentencia y Hambre: la puntería fue clave

Final de infarto en la Prueba de Sentencia y Hambre: la puntería fue clave

En esta oportunidad, Alpha, Omega y Gamma se enfrentan de nuevo en el Box Blanco del Desafío. Deben luchar por su comida en este nuevo ciclo y, además, entregar el primer chaleco para un hombre.