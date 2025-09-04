Final de infarto en la Prueba de Sentencia y Hambre: la puntería fue clave

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En este capítulo 45 del Desafío Siglo XXI, los participantes se preparan para demostrar de qué están hechos en el Box Blanco. Para esta ocasión, Andrea Serna informó que dos hombres y dos mujeres se medirán esta prueba de Sentencia y Hambre. De la siguiente manera quedaron tribuidos los equipos para competir:
Alpha: Manuela Tina, Gero y Leo
Gamma: Grecia, Yudisa, Potro y Zambrano
Omega: Myrian, Katiuska, Juan y Rata
Mira también: La traición de Katiuska, de Omega, a Potro en el Desafío tras intercambio con Rata
En esta prueba por relevos, los competidores se enfrentarán a los aros colgantes; luego pasarán por plataformas suspendidas y más aros, para llegar a otro base. Después, subirán en estribos y se enfrentarán a más peldaños. El camino los seguirá sujetándose de mallas circulares.
Posteriormente, cruzarán unas esferas metálicas gigantes y después dos mallas más. Para ascender al segundo nivel, subirán plataformas colgantes en las que encontrarán una lanza que llevarán a la parte superior. Desde la altura deberán tirarla para embocarla en el orificio de una cesta.
Publicidad
El final de esta prueba estuvo de infarto. Juan, de Omega, y Potro, de Gamma, se debutaron los últimos minutos. En donde estaba a la par, por lo cual, cada equipo les hacía barra para poder lograrlo. En el obstáculo antes de llegar a la Meta, Potro no alcanzó a poner el pie en una rueda, y por eso se quedó atrás.
Mira también: Sathya, del Desafío, envía contundente mensaje a Katiuska: "Es momento de asumir sus errores"
Publicidad
A raíz de esto, Juan tomó unos segundos de ventaja para llegar con su equipo y darles la victoria. Todos quedaron sorprendidos, porque Potro lo hizo muy bien, a pesar de quedar de segundas. Afirmaron que la dio toda en La Ciudad de las Cajas y que demostró que es un excelente competidor.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.