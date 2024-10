Karoline del Desafío se destapa sobre su maternidad y relata cómo se proyecta

Una vez cumplido su sueño de estar en el Desafío 2024 y ocupar el tercer lugar al final de la competencia, Karoline seguirá adelante con su sueño de convertirse en madre, algo que expresó durante su paso por la Ciudadela.

Y es que esta participante aprovechaba los momentos de convivencia para pedirles a sus compañeros, especialmente a Hércules y a Santi, que fueran sus donantes de esperma, dado que su idea es quedar embarazada in vitro.

Te puede interesar: Karoline, del Desafío 2024, relata lo duro que fue perder un bebé y su sueño de ser madre

Karoline del Desafío habla sobre ser madre

Durante su entrevista en El Sentenciado, esta competidora confiesa cómo se visualiza teniendo un bebé y cuál es esa proyección que ella hace acerca de esto.

"Yo creo que una de las cosas que también me lleva a anhelar ser mamá es que le daré a ese ser todo lo que yo no tuve. No hablo de temas materiales, sino emocionales, del amor, de la estabilidad de una familia", menciona Karoline, quien está convencida de su decisión.

Conoce más: Karoline le pide perdón a un exparticipante del Desafío 2024: "Reconozco mi error"

Publicidad

Al hablar sobre su infancia, la participante del Desafío 2024 comenta: "crecí con mi mamá y mi abuela, mientras que la primera trabajaba, la segunda me cuidaba, pues mi papá nunca respondió por mí, ni me hacía una llamada".

Ante esto, Karoline destaca que su padre no apoyó a su madre en ningún aspecto, mucho menos en lo económico, por lo que esta mujer trabajaba día y noche para sacarla adelante.

Lee también: Karoline, del Desafío, confesó la razón por la que no está en el 'Omega Tour'

Publicidad

"Gracias a Dios tengo una excelente madre, que siempre ha estado ahí incondicionalmente y me ha brindado todo su apoyo, al igual mi abuela y mis tíos maternos, que han estado presentes", finaliza esta huilense.

Karoline, del Desafío, habla de la pérdida de su bebé

En una charla en El Sentenciado sobre uno de sus mayores sueños, en la que dejó de lado la competencia y la tensión que tuvo con otros participantes del reality de los colombianos, la productora musical contó cómo fue perder un embarazo.

"Yo creo que la pérdida de un bebé nunca termina por superarse, es algo que todavía duele y que vas a llevar marcado en tu vida por el resto de tu eternidad", menciona Karoline, quien se muestra sensible al tocar este tema que le dejó una huella.

Al revivir este hecho, la participante del Desafío relata: "fue un momento duro, tenía tres meses de embarazo, aproximadamente. Mi bebé venía con unas condiciones de salud muy difíciles, tuvieron que realizarme un aborto porque la calidad de vida que él iba a tener no iba a ser buena".