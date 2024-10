Karoline, del Desafío 2024, relata lo duro que fue perder un bebé y su sueño de ser madre

A lo largo de su paso por el Desafío 2024, Karoline dio a conocer los anhelos que tiene de convertirse en madre, historia que la alejaba de la competencia y el caos de la convivencia en la Ciudadela para mostrar algo de su vida personal.

Aprovechando su cercanía con algunos de los participantes, esta productora musical no dudó en pedirles que fueran su donante de esperma, ya que ella, hasta dicho momento, no quería entablar una relación amorosa con un hombre, por lo que su plan era quedar embarazada in vitro.

Al llegar a El Sentenciado, en el que se sinceró con los fanáticos del Desafío, Karoline relata la dura historia que experimentó luego de haber perdido un bebé.

Karoline, del Desafío, habla de la pérdida de su bebé

En una charla sobre uno de sus mayores sueños, en la que dejó de lado la competencia y la tensión que tuvo con otros participantes del reality de los colombianos, la huilense contó cómo fue perder un embarazo.

"Yo creo que la pérdida de un bebé nunca termina por superarse, es algo que todavía duele y que vas a llevar marcado en tu vida por el resto de tu eternidad", menciona Karoline, quien se muestra sensible al tocar este tema que le dejó una huella.

Al revivir este hecho, la participante del Desafío relata: "fue un momento duro, tenía tres meses de embarazo, aproximadamente. Mi bebé venía con unas condiciones de salud muy difíciles, tuvieron que realizarme un aborto porque la calidad de vida que él iba a tener no iba a ser buena".

De acuerdo con Karoline, los médicos le habían dicho que su hijo podría o morir al año de nacido, o fallecer dentro de ella o nacer y perder la vida de inmediato. Asimismo, ella menciona lo que le estaba ocurriendo durante la gestación: "yo sangraba, se me caía el cabello, mi salud no estaba bien".

Es por ello que la pusieron a elegir entre ella o su bebé, por lo que decidió que en algún otro punto la vida le permitiría convertirse en madre, basándose en que el pequeño no iba a tener una buena calidad de vida y que todo podría tornarse muy riesgoso.