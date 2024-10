Karoline le pide perdón a un exparticipante del Desafío 2024: "Reconozco mi error"

No es un secreto que Karoline fue una de las competidoras más polémicas del Desafío 2024, pues en los equipos por los que pasó no tuvo una buena convivencia con la mayoría de sus compañeros y se ganó la fama de ser problemática.

Ahora, en El Sentenciado , esta competidora que ocupó el tercer lugar en el reality y fue eliminada a un escalón de disputarse la Gran Final, se sincera y asegura que atravesó momentos muy complejos en la Ciudadela y se arrepiente de las tensas discusiones que tuvo con un hombre.

"Una de las cosas por las que pediría perdón nacional sería por lo de Yoifer. Reconozco mi error, no debí hablarle de esa forma, pero si a ti una persona te brinda su amistad, confianza y cree en ti, ¿por qué le vas a pagar así?", asegura.

Por otra parte, expresa que le dolió que él hablara a sus espaldas y la cuestionara, hacién énfasis en que sintió que, prácticamente, le dijo "loca" por su personalidad. "Tengo errores como todos, pero que esté enfadada y luego trate bonito a alguien, no quiere decir que me debes tener miedo", agrega.

Cabe recordar que en una ocasión, Karoline estalló contra Yoifer y le dijo que no servía para ser capitán de Gamma y que su ego causaba inconvenientes. Esto sucedió después de un Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Blanco.

A quién habría llamado Karoline como refuerzo si no hubiera sido a Jerry

Ahora, en Preguntas a Muerte , Karoline Artunduaga se destapa ante la interrogante de Johncito sobre si cree que fue un acierto o un error haber llamado al barranquillero y ella defiende su elección: “Lo quiero un montón y quería compartir con él este sueño tan grande”.

Por otra parte, asegura que tenía en su mente otras opciones como Marlon y le habría encantado que él fuera su dupla. Cabe recordar que el manizaleño fue expulsado del reality por infringir una norma: Guardó una barra de proteína cuando su equipo no tenía derecho a alimentación.