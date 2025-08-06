Eleazar tuvo polémico gesto en Alpha ante los errores de Valentina en el Box Azul

Una verdadera mezcla de emociones fue la que se vivió en el Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el quinto ciclo de la competencia. En esta ocasión, Valentina fue una de las grandes protagonistas debido al desempeño que tuvo en el terreno de juego.

Pese a que inicialmente, logró pasar rápido los obstáculos de la pista, presentó algunos problemas cuando llegó la hora de lanzar dos bolsas con arena a una mesa inestable para poner en práctica sus habilidades con la puntería, pues terminó arruinando el trabajo que habían hecho los participantes que se presentaron antes que ella.

Es necesario mencionar que esta fue una situación que común en el Box Azul, pues en realidad fueron muy pocos los que lograron ubicar bien las bolsas sobre la superficie sin alterar las que ya estaban allí posicionadas.

Lo curioso de este momento fue que Eleazar, quien estaba observando la competencia desde la comodidad de su casa, entró en desesperación, lo que se vio reflejado en la forma en la que se tocaba el rostro y respiraba con profundidad.

Sin embargo, esta incomodidad quedó más que evidente cuando optó por tomar sus pertenencias en la casa incluso cuando la prueba no había terminado. Esto con el propósito de ahorrar tiempo cuando tuvieran que pasar todo lo que estaba en la habitación para la sala teniendo en cuenta la supuesta derrota que los dejaría sin las comodidades.

Otros compañeros como Leo y Manuela lo siguieron sin emitir ningún tipo de palabra, lo que hizo que incrementara un poco más la tensión en la casa morada. Lucho, por otro lado, recibió a la girardoteña con los brazos abiertos cuando terminó el circuito y se apresuró a darle ánimos por su rendimiento en el terreno de juego; mientras tanto ella era relevada por Deisy, exintegrante de Omega que llegó a dar lo mejor de sí misma a la escuadra morada.

