Eleazar tuvo polémico gesto en Alpha ante los errores de Valentina en el Box Azul

Gero, Lucho, Deisy y Valentina atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Eleazar, por su parte, estuvo atento a sus compañeros desde casa.