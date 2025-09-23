Capítulo 107 La Venganza: Valerugo le hace una impactante confesión a Grazzia

La joven Fontana rompe en llanto y no logra comprender lo que él le está diciendo, le pregunta si se involucró con ella solo porque se parecía a su madre. Además, se entera de que juntos tuvieron otro hijo.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

