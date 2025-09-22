🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: los equipos se medirán al Box Blanco; descubre al ganador

Empieza la prueba de Sentencia y Servicios
Alpha, Omega y Gamma se miden en el Box Blanco en el Desafío Siglo XXI, ¿quién ganará?
En casa Gamma, molestan con la Suite ditu. Zambrano dice que llevaría a Tina. Grecia le dice que ella no ha ido. Él expresa que es culpa de ella por no ceder, por lo cual, el equipo se ríe.
En Omega, Katiuska habla con Camilo sobre Yudisa. Le dice que está sorprendida y que Juan no le para bolas y nunca le dio pie para que ella pensara que sí.
En casa Alpha, Valentina les pregunta qué piensan de que Deisy se haya ido de la casa. Tina dice que había actitudes de ella que no le gustaban.
