🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: los equipos se medirán al Box Blanco; descubre al ganador

DESAFÍO DEL SIGLO
Si quieres saber qué pasará esta noche, 22 de septiembre, el Desafío Siglo XXI, no te lo puedes perder esta noche a las 8:00 p.m. ¿Quién ganará en el Box Blanco?

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 22 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 08:16 p. m.
    Empieza la prueba de Sentencia y Servicios

    Alpha, Omega y Gamma se miden en el Box Blanco en el Desafío Siglo XXI, ¿quién ganará?

  • 08:15 p. m.
    Gamma habla de la Suite ditu

    En casa Gamma, molestan con la Suite ditu. Zambrano dice que llevaría a Tina. Grecia le dice que ella no ha ido. Él expresa que es culpa de ella por no ceder, por lo cual, el equipo se ríe.

  • 08:10 p. m.
    Katiuska habla con Camilo de Yudisa

    En Omega, Katiuska habla con Camilo sobre Yudisa. Le dice que está sorprendida y que Juan no le para bolas y nunca le dio pie para que ella pensara que sí.

  • 08:07 p. m.
    Tina envía pulla a Deisy con sus compañeras de Alpha

    En casa Alpha, Valentina les pregunta qué piensan de que Deisy se haya ido de la casa. Tina dice que había actitudes de ella que no le gustaban.

