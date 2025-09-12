Cuál mujer recibió el chaleco HOY en el Desafío: ¿fue injusto y le tocaba a otra?

Omega resultó ganador de la prueba de sentencia y servicios en el Box Amarillo, lo que le dio el poder de asignar el segundo chaleco de sentencia en este ciclo, donde las mujeres son las que están en riesgo.

Tras debatirlo en equipo, Katiuska llegó a la casa de Gamma y anunció: “En respuesta la capitán, ya llevamos un chaleco a Alpha, ahora traemos uno a Gamma, el juego puede cambiar en tanto ustedes den el primer paso, entonces nada... a la espera de lo que digan”.

Qué mujer recibió el chaleco de sentencia en el Desafío

Fue así como Zambrano terminó colocando el nombre de Rosa en la prenda roja. Sin embargo, la decisión generó desconcierto porque muchos pensaban que el chaleco iría para Mencho, quien había prometido asumirlo después de que su equipo perdiera más de 100 millones de pesos tras ser elegida con una misión especial.

Cuál era la tarea de Mencho cuando fue la Elegida

En la más reciente eliminación, Mencho reveló que fue la “elegida”: su tarea era fingir una lesión y hacer que su equipo perdiera la prueba.

Entre lágrimas, la competidora confesó: “Tengo muchos sentimientos encontrados, lo di todo. Le agradezco a mi equipo porque ellos dan todo por mí y lo quise dar todo por ellos. Ante todo, les pido disculpas si creen que les fallé, pero en mi mente y en mi corazón no lo hice. Lidié hasta lo último, sí tengo una lesión en mi rodilla, sí caí mal, pero nunca les fallé”.

