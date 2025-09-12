En vivo
La Venganza de Analía
LA VENGANZA DE ANALÍA

Desafío Siglo XXI  / Cuál mujer recibió el chaleco HOY en el Desafío: ¿fue injusto y le tocaba a otra?

Cuál mujer recibió el chaleco HOY en el Desafío: ¿fue injusto y le tocaba a otra?

Omega volvió a tener el derecho de asignar el chaleco de sentencia y lo entregó en Gamma; sin embargo, hubo confusión porque muchos creían que otra mujer lo iba a asumir.

