¿Saldrá por lesión? A Darlyn le preocupa su tobillo tras la fuerte caída en el Box Amarillo

Darlyn le cuenta a Karoline que le preocupa su tobillo, puesto que durante el Desafío de Sentencia y Servicios se cayó desde una plataforma bastante alta y luego se le dificultó seguir compitiendo.

La Capitana de la escuadra azul dice:"Yo pensé que me lo había quebrado, pero ahora no puedo moverlo bien", y luego les muestra a sus compañeros, quienes expresan su preocupación, ya que si no mejora, esto podría perjudicarla justo antes de llegar a la Semifinal.

