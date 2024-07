Mapi da a conocer qué le dijo Santi luego de su discusión en el Desafío, ¿quedaron bien?

Mapi llega a El Sentenciado para hablar, en cierta medida, de su paso por el Desafío 20 Años, siendo la convivencia un punto importante de su charla, dado que este fue algo clave en la Ciudadela, pues la ayudó no solo a reconocerse más, sino a tratar de comprender al otro y hacer que los demás también intentaran hacer esto con ella.

Si de preparación para este ámbito se trata, la eliminada que integraba Omega cuenta que el crecer con tres hermanas fue más que suficiente, ya que cuando eran niñas se peleaban mucho y le sacaban una que otra cana a sus padres, gracias a lo cual estaba lista para afrontar las usuales discusiones que se dan a lo largo del programa.

Es por ello que aprovechamos su paso en El Sentenciado para recordarle lo que sucedió con Santi, con quien vivió un momento lleno de tensión.

Mapi habla de su pelea con Santi en El Desafío

Durante su tiempo dentro del reality, esta bumanguesa hizo parte de Alpha y Omega, equipos en donde siempre estuvo con el entrenador online, con quien atravesó tantos buenos, como malos momentos, entre ellos una discusión que quedó en la memoria de todos los fanáticos del programa.

"Santi y yo tenemos algo y es que somos muy tercos, entonces nos metimos en si la prueba era de fuerza o no", menciona la eliminada del Desafío, quien ahora ve esta situación con cabeza fría.

Con respecto a lo sucedido, cuenta que: "de un momento a otro yo sentí, no sé fue mi sensación en ese instante, que Santi me estaba atacando mi debilidad más grande, que yo la reconocía, que era el tema de la fuerza. Entonces, la discusión se tornó a 'Mapi, perdimos la prueba por ti'". Más allá de esto, la bumanguesa confiesa se llenó de impotencia porque consideró que había dado todo de ella.

Tras el altercado, la participante cuenta que se acercó a Santi para recalcarle lo que pensaba: "yo a él le expresé, en ese momento, lo que consideré y él me dijo 'yo te escucho, recibo lo que me comentas, pero yo no tengo nada más que agregar". En dicho punto, las cosas quedaron ahí y siguieron con normalidad con su equipo.

No obstante, el entrenador online se acercó a ella para darle un cierre a su discusión: "en la despedida él me dijo: 'Mapi, en su momento yo te dije que no quería hablar, hoy te lo mencionaré, quiero pedirte disculpas'. Yo sabía muy bien él de qué hablaba, pero yo con Santi viví cosas tan maravillosas, pasamos castigos durísimos en Alpha, que a mí ya se me había olvidado".

Capítulo de Mapi en El Sentenciado completo

