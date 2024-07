Mapi, eliminada del Desafío, opina sobre sus discusiones con Santi y Karen en Alpha

A pesar de que su salida se dio mientras portaba los colores de Omega, gran parte del paso de Mapi por el Desafío 2024 se dio defendiendo a Alpha, equipo en el que tuvo un mar de emociones, con una mezcla de alegría e impotencia, por lo cual se anima a responder algunos cuestionamientos sobre lo sucedido en esta casa.

Mapi responde a preguntas sobre el Desafío 2024

Dado que el Desafío 20 Años es uno de los realities más vistos por los colombianos, esta eliminada de la Ciudadela aprovecha para reaccionar a lo más cuestionado por los fanáticos del programa en redes sociales.

Lo primero a lo que Mapi hace referencia es el comentario que Santi hizo al decir que ella no tenía fuerza: "en ese momento me sentí un poco frustrada, porque yo estaba dando todo de mí por mi equipo. Yo creo que los dos amábamos Alpha intensamente. Yo trataba de ser cuidadosa con mis palabras porque no quería desmotivar. Los dos hicimos las cosas de manera incorrecta".

Tras esto, la exintegrante de Omega revela que no tiene ningún tipo de rencor con ninguno de los participantes del Desafío 2024. Es por ello que cuenta lo sucedido con Karen, haciendo énfasis en que ellas son muy diferentes entre sí, pero que habían compartido muchas experiencias, ante esto destaca que su compañera es muy segura de sí misma, mientras que ella tiene una batalla con sus inseguridades.

Sobre el castigo que le hicieron a Beta con respecto al BBQ, Mapi se mantiene firme en su pensamiento de que fue una mala decisión: "no va conmigo, ni con mi personalidad y no va con lo que yo considero que es la forma correcta de competir".

Cuánta plata se llevó Mapi del Desafío 2024

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, María Paula Tobón de Castro, más conocida como Mapi, confesó que se llevó 14 millones de pesos, los cuales llegaron a sus manos el día anterior gracias al castigo que Omega le impuso a Beta y donde les quitaron el 50% de su dinero.

“Pasé de no tener nada, a en un día tenerlos”, dijo, aunque también recordó que tuvo esta cifra en el pasado, pero la perdió en el capítulo 51. Cabe recordar que, en esta ocasión, Alpha incumplió con el castigo de cortar leña y como sanción, tuvieron que entregar hasta el último peso; además de pasar otro ciclo en Playa Baja.

“La vida me los devolvió, pero no como habría querido, porque claramente nadie quiere castigar a otro, pero son las reglas del juego”, agregó Mapi.

