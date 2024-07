Cuántos millones se lleva Mapi al salir del Desafío: ¿Es lo que le quitaron a Beta?

Mapi y Glock se enfrentaron en el Desafío a Muerte del ciclo 14 y su prueba en el Box Negro causó todo tipo de emociones en los colombianos, pues ambas entregaron lo mejor de sí mismas para asegurar su cupo en el reality; no obstante, la eliminada fue la integrante de Omega: Mapi.

Ahora que acabó su historia en la Ciudadela, al igual que la de Arandú, la comunicadora social de 27 años tiene muchos proyectos en mente y para esto piensa utilizar el dinero que se ganó.

Cuánta plata se lleva Mapi del Desafío 2024

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, María Paula Tobón de Castro, más conocida como Mapi, confiesa que se lleva 14 millones de pesos, los cuales llegaron a sus manos el día anterior gracias al castigo que Omega le impuso a Beta y donde les quitaron el 50% de su dinero.

“Pasé de no tener nada, a en un día tenerlos”, dice, aunque también recuerda que tuvo esta cifra en el pasado, pero la perdió en el capítulo 51. Cabe recordar que, en esta ocasión, Alpha incumplió con el castigo de cortar leña y como sanción, tuvieron que entregar hasta el último peso; además de pasar otro ciclo en Playa Baja.

“La vida me los devolvió, pero no como habría querido, porque claramente nadie quiere castigar a otro, pero son las reglas del juego”, agrega Mapi.

Mapi ya sabe en qué invertirá los millones que ganó

Tras su eliminación del programa, la bumanguesa cuenta en exclusiva que va a retomar los proyectos que dejó en pausa, como su emprendimiento de prendas deportivas. Adicionalmente, bromea diciendo que se dará “uno que otro gustico”, como unos tenis, ya que los que llevó a la Ciudadela “terminaron vueltos nada”.

