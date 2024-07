Mapi, eliminada del Desafío, revela cómo aceptar el vitiligo ha sido su mayor batalla

María Paula Tobón, del equipo Omega, fue eliminada de la competencia, tras ocupar el último lugar en el Desafío a Muerte del ciclo 14. La exconcursante cuenta en 'A las Carreras' con #Electrolit cuál fue el giro más inesperado de su vida.

"Indudablemente, para mí, ese momento crucial llegó con la llamada del Desafío que cambió mi destino como participante y desafiante 2024", aseguró que desde entonces ha aprendido a avanzar sin pausa pero sin prisa, manteniendo siempre la meta clara, al estilo santandereano.

También recuerda con intensidad el mayor esfuerzo físico que realizó: "En el Desafío tuve que cargar una bola que era más pesada que yo. En ese momento decidí que ningún obstáculo sería demasiado grande para mí", afirmó.

Pero esa experiencia no solo le dejó a Mapi recuerdos, sino también un nuevo amuleto: "Realmente no soy de cargar objetos siempre conmigo, pero creo que desde el Desafío esta manillita negra que mi mamá me entregó se volvió muy importante para mí y de ahora en adelante va a ir conmigo siempre", aseguró.

Sin embargo, la trayectoria de Mapi no solo ha estado marcada por desafíos físicos: "Enfrentar y aceptar mi vitiligo ha sido mi mayor batalla personal. Recuerdo los días de lucha interna y las veces que sentí la presión de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Pero con el tiempo, aprendí a amar y abrazar mis manchas únicas como parte de mi identidad", señaló con emoción.

Mapi asegura que su camino no ha sido fácil, pero cada obstáculo superado la ha fortalecido y le ha enseñado valiosas lecciones. También agradece a quienes la han acompañado en sus momentos difíciles y celebrado sus triunfos.

Mapi, la más reciente eliminada del Desafío 2024

María Paula Tobón de Castro es una comunicadora social y periodista que se identifica como una persona asertiva. A lo largo de su vida aprendió la importancia de establecer límites. Tiene una estrecha relación con sus cuatro hermanas desde pequeña, siendo siempre la consentida entre ellas.

Desde los 10 años Mapi ha enfrentado y aceptado unas manchas en su piel, lo cual ha moldeado su actitud descomplicada hacia la vida. Ha participado como tenista amateur en varios torneos locales y se considera una persona romántica que disfruta escribir y preparar recetas fitness.