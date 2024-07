Gaspar, eliminada del Desafío 20 años, cuenta cuál fue su mayor reto personal y deportivo

La excapitana del equipo Omega, se convirtió en la más reciente eliminada de la competencia tras ocupar el último lugar en el Desafío a Muerte, justo antes de entrar a un nuevo ciclo de fusión de equipos.

Juliana Melissa Gaspar Marin, conocida como Gaspar, cuenta 'A las Carreras' con #Electrolit uno de los retos más difíciles de su vida: el tiempo que estudió en Armenia y recuerda cómo fue construir una nueva vida lejos de su entorno familiar.

"La pista más retadora de mi vida ha sido cuando me fui a estudiar la carrera de derecho a Armenia y tuve que conseguir nuevos amigos y vivir completamente sola. Lo que me ayudó a superar esto fue mi energía, la actitud y que yo soy una persona muy sociable", afirma con seguridad.

Este periodo no solo puso a prueba su capacidad para adaptarse, sino que también fortaleció su determinación y le enseñó la importancia de mantener una actitud positiva.

No obstante, la vida no siempre se ha desenvuelto según los planes de Gaspar, llevándola a descubrir en sus propios obstáculos su fortaleza. "Mi esfuerzo físico más grande fue el día que me fracturé mi mano y creí que mi carrera como deportista había terminado. Pero no, volví con más fuerza y resiliencia", señala en este video.

Entre sus convicciones más arraigadas se encuentra su creencia en la reciprocidad, entre la energía que emite y la que recibe de la vida.

Sobre su tiempo en El Desafío, Gaspar expresó su gratitud hacia sus seres queridos por su constante apoyo y amor. Mirando hacia el futuro, visualiza un momento en el que alcance la cima y pueda reunirse con su familia, quienes han sido su roca a lo largo de esta experiencia.

Ella es Gaspar, la más reciente eliminada del Desafío 20 años

Juliana Melissa Gaspar se destaca como un ejemplo de perseverancia y audacia. A sus 22 años, esta modelo ha demostrado que el verdadero éxito no solo se encuentra en los libros, sino en la búsqueda inalcanzable de desafíos físicos y personales. Originaria de La Dorada, Calda, Gaspar ha optado por seguir su verdadera pasión por el deporte, renunciando a una carrera de derecho para embarcarse hacia el Desafío 2024.

Su camino hacia la cima del mundo deportivo no ha sido fácil, pero Gaspar ha demostrado ser una competidora innata, dedicada por completo a su entrenamiento en OCR y Crossfit. Más que una simple atleta, ha utilizado las redes sociales como una plataforma para inspirar a otros y construir una comunidad de seguidores.