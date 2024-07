Desafío 2024: Karen puso piedras en el camino de Beta y los usuarios recordaron a Karoline

Karen se convirtió en una de las grandes protagonistas de la prueba que tuvo lugar en el capítulo 73 delDesafío 2024, pues a pesar de su contextura física, logró cargar un pesado baúl en compañía de Alejo y Santi, mientras Natalia hacía todo lo posible por picar un bloque de hielo al otro lado de la pista.

Sin duda, uno de los momentos más comentados de este encuentro deportivo fue cuando los integrantes de la escuadra rosa pasaron por debajo de unos troncos con el baúl mientras intentaban abrir camino entre unas piedras, dado que Karen lanzó las rocas en dirección a la zona de sus contrincantes.

Este gesto fue tomado de dos formas diferentes. Por un lado, sus fanáticos la felicitaron en general por su desempeño dentro del Box, mientras que otros criticaron el hecho de que se tomara el tiempo de intentar perjudicar a sus oponentes, que de por sí ya se encontraban un poco atrasados.

no me jodan, omega solo tiro 4 piedritas si hablan monda #DesafioXX #Desafio20Años pic.twitter.com/RLv4FsfucU — oliiii (@nosdauienssou) July 23, 2024

Al terminar la competencia y regresar a casa, Darlyn no desaprovechó la oportunidad para comentar este hecho, pues sus colegas de Beta confirmaron que la excapitana de Alpha estaba haciendo lo posible por afectarlos.

Aún cuando uno piensa que no puede sorprendernos más, esta mujercita sigue dando cátedra.

Que tesa, Karen Candia.#Desafio20Años #DesafioXX pic.twitter.com/WYDOFqIE72 — Realitys Col🇨🇴 (@realityscol) July 23, 2024

“Ah, sí, les estaba obstruyendo el paso”, dijo Hércules, a lo que la capitana respondió: “eso de hacer perder al otro equipo como que ya pasó de moda, muchachos, ¿no?”.

¿Karen se vengó de Karoline en el Desafío 2024?

De inmediato, los usuarios de Internet recordaron que durante el capítulo 68 del reality de los colombianos, Karoline destacó no solo porque trató de impedir que Karen la superara, sino también debido a que se demoró en la prueba.

Este tema llamó particularmente la atención de Andrea Serna, quien reveló que la productora musical había tenido el peor tiempo por parte de las mujeres, de manera que no dudó en preguntarle sus razones.

La mujer aseguró que no había sido por gastar su tiempo en tratar de afectar a sus rivales, sino porque su compañera se había demorado en otra zona del Box Amarillo y la había retrasado.

