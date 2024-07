Santi, del Desafío, se retiró del fútbol luego de recibir amenazas: “lo quieren dañar”

Luego de sorprender a los televidentes con su actuación en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia y Hambre, Santi y Alejo se sentaron en la sala de la casa Omega para conversar acerca de los motivos por los que decidieron no seguir jugando fútbol, a pesar de que tenían un futuro prometedor.

El primero en referirse al tema fue el capitán de la escuadra, quien señaló que sufrió una fuerte lesión en la mano, por lo que decidió retirarse. Adicionalmente, dijo que hubo un punto en donde reflexionó si esta disciplina era lo que le permitiría tener una buena calidad de vida.

Mira también: Renzo, exparticipante del Desafío, reaccionó a la comparación que hicieron de su exnovia y Beba

“Tapé un penalti, dejé el rebote y el otro jugador se me tiró muy duro, malintencionado, entonces yo llegué y me le tiré con la mano sin mente; él con el pie y yo con la mano… Me pateó la mano (…) Cuando me voy levantando tenía el codo dislocado y me había fracturado la muñeca”, explicó.

Santi recibió amenazas antes de entrar al Desafío 2024, ¿a qué se debe?

Publicidad

El Súper Humano confesó que, luego de participar en un torneo cuando tenía 21 años, recibió la advertencia de un conocido, quien le pidió andar armado por el pueblo debido a que le querían hacer daño.

No te pierdas: Desafío de Sentencia y Hambre: Un equipo dice que el otro los saboteó, ¿por qué?

“Yo dije ‘cómo así’ y dijo dizque sí, yo escuché que esos manes dijeron de una ‘ay, vamos a darle duro a ese modelito’, entonces a mí me quedó maquinando eso. Ya después de ese partido me quedé pensando en que no iba a volver a jugar”, dijo.

Publicidad

Esto debido a que era independiente, vivía solo, no recibía apoyo económico de su madre para poder subsistir y trabajaba gracias a su aspecto físico.

Te puede interesar: ¿Hay rencores? Luisa reveló qué fue lo que más le dolió de lo que Darlyn le hizo en el Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.