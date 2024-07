¿Hay rencores? Luisa reveló qué fue lo que más le dolió de lo que Darlyn le hizo en el Desafío

La eliminación de Luisa del Desafío 20 años sorprendió a muchos de los televidentes del reality, pues eran varios los que apostaban a que ella llegaría a la final y que incluso dejaría su nombre marcado en la copa. La exdesafiante hizo parte de Beta y posteriormente portó el uniforme de Omega, es por esto que comentó sobre su salida y lo que sucedió con Darlyn.

En exclusiva con Caracoltv.com, hizo referencia a la supuesta alianza que existió entre Beta y Omega, después de que la escuadra azul le quitara la mitad de su dinero a la otra: "Honestamente, todavía no entendemos en qué momento se llegó a eso".

Mira también: Luisa explica qué sintió realmente con Alejo cuando compartían en el Desafío

Con respecto a la dualidad de la Capitana Darlyn, Luisa dijo: "Cada uno lleva el juego a su manera y siento que a veces todo lo que vivimos nos hace comentar cosas sin pensarlo. Sé la persona que es ella porque la conocí y tuvimos un vínculo muy cercano".

No obstante, aseguró que no se esperó muchos de sus comentarios, aclarando que sus declaraciones no la convierten en una mala persona: "Me dolió el día del chaleco la manera en que se habló sobre mí porque creo que demostré que no llegué en carrito".

Publicidad

Adicionalmente, expresó que es probable que hablen cuando la deportista oriunda de Marinilla salga del Desafío, pues quiere entender qué la llevó a tomar aquellas decisiones que resultaron ser tan polémicas.

"Hubo un líder que ya se estaba desentendiendo de muchas cosas que estaban pasando"; dijo para finalizar su entrevista exclusiva.

Te puede interesar: ¿Indecisa sobre Marlon? Luisa reflexionó sobre su relación con el competidor tras el Desafío

Publicidad

Cuánta plata se llevó Luisa del Desafío

Lo cierto es que la suma mencionada por la barranquillera supera a sus compañeros de Omega, quienes han salido en los ciclos anteriores. Gaspar tenía 17’500.000, Kratos contaba con 19’530.000 y Campanita con 8’000.000.

Durante la conversación, la exreina revela que tiene en su poder 23’040.000, adicionalmente, ya sabe en qué los va a invertir, pues está claro que su prioridad es seguir remodelando el apartamento propio del que es dueña en Barranquilla, especialmente la cocina.

Publicidad

“Ya solo le hace falta la cocina, ni siquiera es que le haga falta, es que yo soy cositera por el tema de la arquitectura y del diseño de interiores entonces quiero que esté mejor”, menciona al respecto.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.