Renzo, exparticipante del Desafío, reaccionó a la comparación que hicieron de su exnovia y Beba

Con su salida de La Ciudadela del Desafío 2024, Renzo ha podido conocer a sus admiradores y enterarse de las publicaciones que realizaban los amantes de esta producción cuando él se encontraba en competencia. En diálogo con las redes de Caracol Televisión, el Súper Humano aceptó reaccionar a los memes que le hicieron durante su paso por Tobia, Nimaima.

El joven inició refiriéndose a Arandú, pues le llovieron críticas por pensar en que tenía posibilidad de eliminarlo del juego. El hombre aseguró que todos los competidores tienen las capacidades para superar cada uno de los Boxes y avanzar en el reality.

Asimismo, se pronunció sobre la vez que se amarró uno de los zapatos en plena pista, afirmando que había presentado una lesión y estaba cuidando de su estado de salud: “tuve un esguince grado tres, no podía subir la rampla con los cordones sueltos, tenía que tomarme un minuto para poder amarrármelos”, expresó.

Renzo se pronunció sobre el paso de su exnovia por el Desafío 2024

Gianina, Desafiante de la Semana por la casa Omega, sorprendió a los espectadores en el ciclo 13 del programa, dado que resultó ser la expareja del joven. Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios de Internet llegaron a compararla con Beba, primera expulsada de esta edición.

“¿Soy yo o la ex de Renzo se parece a Beba?”, preguntó un internauta, a lo que el exparticipante contestó: “bueno, la verdad es que mi ex tiene un temperamento bastante fuerte. No digo que similar a Beba, pero sí tienen algo, igual las dos son costeñas”, dijo

Por último, aclaró que no les está buscando "madrastra" a sus hijos y preguntó si la persona que hizo el comentario se refería a Anamar, con quien sostuvo una aventura frente a las cámaras.

