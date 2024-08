Natalia escoge a su rival para el Box Negro, pero no es capaz de dirigirle la palabra

Natalia escucha la opinión de sus compañeros, ya que ella debe elegir a su contrincante para el Desafío a Muerte, pero entra en un dilema. Alejo considera que podría eliminar a Glock más fácilmente que a Darlyn. ¿Escucha a su coequipero?

Al llegar a la casa azul, la bogotana engaña a sus contrincantes con advertencias para la Capitana, pero sin mediar palabra con Glock, le coloca el chaleco. La sentenciada rompe en llanto y expresa su indignación por la frialdad de la integrante de Omega.

Natalia llora al finalizar la prueba en el Box Amarillo porque regresó su tendinitis

La escuadra rosada celebra su victoria en el Box Amarillo, pues fue una prueba bastante exigente que al final requirió de inteligencia y trabajo en equipo; inclusive muchos tenían miedo de que Santi cometiera un error en el último obstáculo.

Natalia, por su parte, no puede evitar romper en llanto y dice: “Se me activó la tendinitis. Cuando venía no les dije nada”. Acto seguido, Alejo y Santi felicitan a Karen por convertirse en la primera semifinalista confirmada.

¿Se arrepiente? Natalia reflexiona sobre su relación con Kevyn y lo que pensarán los colombianos

Después de recibir el chaleco de sentencia, Natalia comenta con sus compañeros que le da paz pensar en que deja una huella en el Desafío como una de las mujeres que más sonríe.

Luego, dice que no le interesa si hablan mal o bien de ella, ya que de igual forma está recibiendo atención; adicionalmente, no se arrepiente de su relación con Kevyn porque ambos han sentido “cosas muy bonitas”.

