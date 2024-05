Darlyn se plantea quitarle la mitad del dinero a Omega, ¿es capaz de arriesgar la alianza?

La escuadra azul analiza qué podría pasar si se asigna el castigo de quitarle la mitad del dinero a otro equipo y la capitana Darlyn dice que existe la opción de debilitar a Omega, ya que en los últimos ciclos han ganado varias pruebas y han acumulado mucho capital gracias a sus esfuerzos.

"Nos los echamos encima y ahí ya no sería alianza, nos tocaría con Alpha", expresa, y mientras esto sucede en Playa Baja, en la casa rosada, Gaspar asegura que no deben preocuparse si les quitan 60 millones de pesos porque podrán recuperarlos fácilmente.

Cuánta plata tiene cada equipo del Desafío

Contrario al inicio del juego, en esta etapa el grupo morado tiene menos que sus contendientes, en el ciclo ocho su acumulado es de $45.819.543. Por otro lado, los segundos en la lista son los azules, que tienen $49.907.000, noticia que celebran desde Playa Baja.

Finalmente, quienes se dan el lujo de contar con la suma más elevada son Omega, Alejo, Renzo, Kratos, Campanita, Gaspar, Luisa y Lina han recolectado $160.180.400, la razón es que durante las últimas semanas han ganado la mayor parte de las pruebas, por ende, acumulan mucho capital.

Darlyn dice que una de sus compañeras de Beta no "tiene" que avanzar en el Desafío, ¿conspiración?

Luego del Desafío a Muerte en el Box Negro en donde se enfrentan Mapi, Anamar, Darlyn y Gaspar, la capitana de Beta se reúne con Glock para conversar sobre el desempeño que han tenido a lo largo de la competencia.

Es allí cuando revela que no ve a participantes como Valentina, de su propio equipo, o a Mapi llegando a una gran altura del juego, pues considera que hay fichas más fuertes que pueden ocupar esos lugares.

