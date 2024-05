Gaspar saca a relucir sus celos al ver a Kratos coqueteando con una mujer de Beta

Te puede interesar: ¿Anamar regresará al Desafío 2024? Este es el motivo por el que la joven podría volver al reality

Alejo peleó con Gaspar en el Desafío 2024

Al regresar a la casa Omega, Gaspar sacó a colación la relación que tiene Alejo con Lina e intentó compararla con la que ella posee con Kratos. Este comentario desató la furia de Alejo, quien le pidió dejar de insinuar que existe entre ellos algún romance, pues aclaró que tiene novia fuera del Desafío 2024 y agregó que la respeta mucho.

Lina, por su parte, intentó intervenir para defenderse, pero fue detenida por Kratos, quien le solicitó abstenerse de pronunciarse al respecto. Anamar los calmó un poco y afirmó que es necesario que los dos desafiantes implicados hablen del problema una vez se encuentren más tranquilos.

Antes de recibir el llamado de Andrea Serna, Alejo se disculpó con Gaspar por haberle levantado la voz en medio de la acalorada conversación y le deseó los mayores éxitos a la hora de ir a competir en el Desafío a Muerte que se realizó en el Box Negro.

Por qué Gaspar lloró en el Desafío 2024

Al escuchar que el castigo de dormir a la intemperie era para el equipo rosado, la capitana de este no pudo controlar sus emociones y le aceptó a Andrea Serna que esta decisión le generó malgenio, dado que no logró entender por qué sus rivales no solo les enviaron dos chalecos, uno de los cuales portaba ella, sino que además les pusieron esta prueba tan complicada antes de un Box Negro.