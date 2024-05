A pesar de que Anamar fue eliminada del Desafío 20 años tras competir en el Box Negro contra Darlyn, Mapi y Gaspar, la joven paisa no deja de ser tendencia en redes sociales, ya que era una de las participantes más polémicas de esta temporada del programa. Esta es la razón por la que podría regresar a las pantallas de Caracol Televisión.

El capítulo 34 inició mostrando a los equipos interactuando en sus casas y en Beta hubo un hecho que llamó la atención de varios televidentes, pues Karoline se mostró bastante preocupada por las molestias en su tobillo izquierdo.

Valentina se acercó a su compañera para preguntarle cómo se sentía, ya que resultó lesionada en el Desafío de Sentencia y Servicios que se vivió en el Box Rojo del episodio 33, donde los concursantes lucharon en una jaula con el piso resbaladizo.

Cabe recordar que esa misma noche, después de la prueba, la productora musical lloró por el dolor que sentía en su tobillo: "Lo tengo muy inflamado y estoy muy triste. No me quiero ir así", expresó y Darlyn intentó calmarla ante la ansiedad que le generó la posibilidad de tener que irse por lesión, como ha sucedido con otros Súper Humanos.

Las preocupaciones de Karoline no cesaron y contó que a pesar de que el equipo de paramédicos le dio pastillas para tratar el dolor y la inflamación, no veía un gran avance. Marlon le aconsejó no esforzarse más de lo necesario, utilizar hielo y realizar movimientos prudentes en el Box Azul.

¿Anamar podría ingresar nuevamente al Desafío 2024?

Este hecho generó varias dudas en los colombianos que están conectados con el reality, y en una publicación del Desafío en redes sociales dieron a conocer sus teorías, pues en caso de que la lesión de la opita se agrave y se vea obligada a salir de la competencia -según las reglas del Desafío-, ingresaría la más reciente eliminada para ocupar su lugar, es decir, Anamar.

No obstante, parece ser que esta situación no sería del agrado de muchos usuarios y así lo han expresado en los comentarios: "Nooooo, Anamar en Beta no por favor", "Ojalá se recupere", "Ahí si se acaba Beta jajajajaja Karoline es muy buena", "Anamar se unió al grupo mediante el enlace beta 😂", "Espero que no regrese".

Y es que la joven paisa, exintegrante de Gamma y Omega, sigue dando de qué hablar tras ser derrotada en el Box Negro; pero lo cierto es que solo el tiempo dirá si Karoline se mejora de su tobillo y puede seguir demostrando sus habilidades en la Ciudadela.

