Anamar se encontró con Ricky del Desafío y discutieron sobre cuál de los dos "aguantó más hambre"

Ana María Restrepo Gómez, más conocida como Anamar, no deja de ser tema de conversación en redes sociales, pues su paso por el Desafío 20 años fue bastante polémico. Además de haber protagonizado varias discusiones con Alexander en Gamma, también destacó por su relación con Renzo, ya que ambos visitaron el Cubo y demostraron sus sentimientos antes las cámaras.

Tras su eliminación en el capítulo 31, la auxiliar de vuelo ha dado entrevistas reviviendo su experiencia en la Ciudadela y revelando algunos secretos; aunque no ha sido lo único, puesto que se encontró con un exdesafiante que también generó bastantes comentarios cuando estuvo en el Desafío The Box 2023: Ricky Rodríguez.

Ricky, panadero y padre de una niña, destacó en esta temporada del programa por haber sido integrante de Beta y luego de Alpha; aunque lo que más llamó la atención y lo hizo tendencia en redes sociales en repetidas oportunidades fue que estuvo durante 14 ciclos sin ganar el Desafío de Sentencia y Hambre, por lo que no pudo alimentarse correctamente.

Teniendo esto en cuenta, los exdesafiantes se encontraron y "pelearon" por una hamburguesa mencionando cuál de los dos pasó más tiempo sin comer y luego jugaron 'Piedra, papel o tijera'; sin embargo, al final otra persona los dejó sin el alimento.

"Tenemos que encontrarnos en otro Desafío en una prueba de Sentencia y Hambre", aseguraron entre risas.

Este clip generó todo tipo de comentarios, ya que a algunos usuarios les causó risa el clip, pero a otros les molestó verlos juntos: "Anamar salió y Omega ganó plátanos 🤣🤣🤣", "Todavía nadie le rompe el récord a Ricky 😂", "Cuál de los 2 tendrá más sal jajaja" ,"Ricky, aún sigues siendo el rey del hambre 😂".

