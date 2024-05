Anamar no se queda con nada y responde a las críticas que le han hecho sobre Gamma en redes

Tras su salida del Desafío, Anamar abandonó la Ciudadela y se enfrentó ante miles de comentarios con respecto a su paso por la competencia, tanto buenos como malos, ya que desde los problemas de convivencia en Gamma dio mucho de qué hablar. Seguido a esto, su relación con Renzo causó opiniones dividas, las cuales también se crearon en sus compañeros de Omega, quienes los veían un poco desentendidos del juego.

Es por ello que recopilamos varias de las cosas que se mencionaron de ella y le pedimos a esta eliminada que se le midiera al reto de responder con un poco de ironía, de la manera menos pensada, todo lo que han dicho algunos fanáticos del reality y que demuestre que es alguien más allá de lo que se vio en cámaras.

Te puede interesar: Anamar revela cuál fue el amuleto de buena suerte que le dejó a Renzo en el Desafío 2024

Anamar habla sobre su paso por Gamma en el Desafío

En este Te Desafío a ser Random, la participante tiene una charla de ascensor en la cual explica que a pesar de que habían hecho planes con Glock, Natalia y Karoline para estar en un mismo equipo juntas, ella considera que el haber salido de la toxicidad del equipo naranja fue "lo mejor para todas", resaltando que esto no cambió para las que pasaron a conformar Beta.

Con risas al recordar que lloró el día que se despidió de sus compañeras, pues quería que dos de ellas hicieran las paces, resalta que entre ellas "no se logran entender" y que por esta razón siguen sus conflictos en la escuadra azul.

Conoce más: Este es el mensaje que Anamar le diría a su yo del pasado como consejo para el Desafío 2024

Publicidad

Pasando a su relación con Renzo, muchas personas en redes sociales consideraron que esto surgió solo porque Campanita cumplió la tarea de Cupido, lo cual le causa una carcajada, Anamar hace énfasis en que ella no lo ve de esa manera: "fue muy lindo, nos entendimos súper bien".

En cuanto a lo que ha alcanzado a observar en los comentarios, la eliminada afirma que: "la gente es venenosísima, yo no sabía que eran así, pero no me importa porque estoy con la mejor actitud, concentrada en mí y me resbala todo lo que digan".

Publicidad

Debido a que ella se catalogaba como la 'Sugar mommy' de Gamma, ya que era quien tenía más dinero debido a que al inicio estuvo en Alpha, la oriunda de Bello, Antioquia, asegura que le dolió su "platica", pero que era lo que los ayudaba para el arriendo. A la vez, cuenta que al inicio le costó llegar a este equipo, pero que poco a poco se fue adaptando y que nunca quiso bajar la bandera, por lo cual salió al Box Amarillo con toda la mentalidad ganadora.

Lee también: Anamar revela a cuál mujer eliminaría del Desafío 2024 para tomar su lugar

Ya que antes del Desafío de Capitanas planteó con sus compañeros el hecho de que ella perdiera, Anamar destaca que este tipo de conversación se dio porque consideraba que le hacía falta un líder que la guiara y motivara a cambiar la historia de esta escuadra: "me dejé llevar por el conflicto del grupo, pero yo creo que fue lo mejor".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.