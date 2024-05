Samantha, Desafiante de la Semana, habla de lo vivido en Alpha: "los hombres me montaron la pierna"

Samantha, estilista de 25 años, fue la Desafiante de la Semana que sorprendió a los televidentes en el capítulo 30 del programa, pues demostró su espíritu de guerrera y resultó ganadora, asegurando que Alpha se salvara del castigo y pudiera debilitar a sus rivales de Beta.

Después de lo vivido y ante las cámaras de Caracoltv.com, la también estudiante comenta que se siente bastante orgullosa y agradecida, porque se ganó cuatro millones de pesos que pudo gastar en diversos electrodomésticos para su hogar.

Al preguntarle cómo se sintió en el Box Azul, Samantha dice que confiaba en sus capacidades, pero que cuando se metió en la piscina se dio cuenta de que iba más lento porque los zapatos se le mojaron.

"No sentí ningún golpe y nada me dolió, pero amanecí con las piernas con moretones. Me duele el cuerpo como si hubiera hecho diez pruebas", comenta la Desafiante y no duda en mencionar que la barra que su equipo le hizo le ayudó a sentirse motivada.

Samantha revela detalles de la noche que pasó en la casa morada, pues se divirtió con sus compañeros: "Fue una gran noche, tienen camas y comida. Me arruncharon entre todos los hombres y hasta me montaron la piernita".

Finalmente, esta joven les da un consejo a los colombianos que sueñan con estar en el Desafío en algún momento: “Que le pongan fe porque seguro pasa. Si yo pude, todos pueden”.

Samantha fue comparada con una famosa cantante

Mientras que se llevaba a cabo el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en la cual tres Desafiantes de la Semana fueron las encargadas del resultado de esta prueba, los fanáticos del reality no dudaron en comentar con respecto a estas tres mujeres, asegurando que la representante de Alpha es parecida a la artista puertorriqueña Young Miko.

Y es que hay varios detalles similares entre Samantha y Young Miko, pues las dos ostentan el cabello en un tono plateado y no tan largo, son de contextura delgada, poseen un tono de piel claro, están tatuadas y mientras que la participante tiene un piercing en la nariz y el labio, la artista los porta en la nariz y la ceja.

