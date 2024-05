Anamar bromeó sobre "la dieta Gamma y Omega", ¿qué tanto la afectó no comer en el Desafío?

A pesar de haber resultado eliminada del Desafío 2024 en el capítulo 31, Anamar sigue dando de qué hablar entre los colombianos, pues su salida del programa causó todo tipo de reacciones tanto en sus compañeros como en los televidentes que estaban conectados con la transmisión del episodio.

Esta joven auxiliar de vuelo compitió en el Box Negro contra Darlyn, Mapi y Gaspar, aunque la suerte no estuvo de su lado y no pudo completar la prueba, por lo que le dijo adiós a su sueño en el reality.

Mira también: ¿Quién es la novia de Alejo del Desafío 2024? Es trabajadora social y llevan varios años juntos

Anamar protagonizó varias peleas con sus compañeros de Gamma y la convivencia en este equipo los afectó a nivel competitivo hasta el punto en que nunca ganaron ni una sola prueba en los Boxes, ni siquiera en la más importante de los ciclos: el Desafío de Sentencia y Hambre.

En exclusiva para Caracoltv.com, la excapitana de Gamma confesó que no tiene quejas sobre su paso por el programa de Caracol Televisión y que no puede escoger qué fue lo mejor, ya que disfrutó cada segundo.

"Todo me lo gocé, hasta aguantar hambre, dormir en el piso y no bañarme. Fue una gran experiencia y cada experiencia me la llevo en el corazón", dijo.

Publicidad

Con respecto a las constantes derrotas cuando hizo parte de la escuadra rosada y cuando pasó a ser de Omega, bromeó sobre "la dieta Gamma y Omega", y aseguró que a pesar de que no se alimentó correctamente, esto la hizo más fuerte mentalmente: "Qué pena, no comí ningun ciclo".

Te puede interesar: Anamar revela cuál fue el amuleto de buena suerte que le dejó a Renzo en el Desafío 2024

Anamar respondió a las críticas en redes sociales

En una dinámica llamada Te Desafío a ser Random, la joven paisa se sinceró sobre su relación con Renzo, y a muchas personas en redes sociales consideraron que esto surgió solo porque Campanita cumplió la tarea de Cupido, lo cual le causó una carcajada, Anamar hizo énfasis en que ella no lo ve de esa manera: "fue muy lindo, nos entendimos súper bien".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.