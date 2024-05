Esto es lo que Anamar cambiaría de su paso por el Desafío 2024 y lo que más disfrutó del reality

La experiencia de ser parte del Desafío es algo único para quienes deciden vivirlo, pues no todas las personas están preparadas para enfrentarse ante esta dura prueba, en la que se vive al máximo desde el momento en el que se pisa la Ciudadela. Es por ello que Anamar, luego de salir de la competencia, nos da detalles de aquello que la marcó a lo largo de su paso por el programa.

Anamar habla de su experiencia en el Desafío 2024

Sin duda alguna, el instante más duro que atravesó en la Ciudadela fue cuando se tuvo que medir en el Desafío de Capitanas ante Gaspar, Karen y Darlyn, ya que dio una muestra de la fortaleza que tiene, pero también de que cualquiera puede experimentar la frustración en medio de una complicada pista.

Te puede interesar: Anamar: así fue como logró recuperarse de la “peor tusa de su vida”

En cuanto al más feliz, Anamar recalca que se trató de la fiesta de integración que se dio cuando se presentó la reorganización de los equipos, debido a que no solo pudo compartir con todos los competidores y dejar de lado todos los conflictos ocurridos en Gamma, sino que también se ganó la oportunidad de ir al Cubo en compañía de Renzo.

Conoce más:Anamar bromeó sobre "la dieta Gamma y Omega", ¿qué tanto la afectó no comer en el Desafío?

La eliminada del Desafío 20 Años está firme en el hecho de que los colombianos no contaron con la oportunidad de conocerla como verdaderamente es, ya que sabe que si paso por el equipo naranja hizo que ella se dejara llevar por el conflicto, las malas vibras y las continuas discusiones, recalcando que esa mujer que se observó en la primera fase del reality no la representa.

Publicidad

Haciendo énfasis en que realmente no se come nada cuando se pierde el Desafío de Sentencia y Hambre, Anamar relata cómo fue mantenerse sin alimentos durante seis ciclos: "era muy duro, se sentía mucho la debilidad, pero siempre había que mantener la fortaleza mental, que fue lo que me ayudó". Es por ello que destaca que la falta de triunfos se dio por causa de en la escuadra rosada fue por esta causa.

Lee también: Anamar confiesa a quién del Desafío 2024 no le pasaría la máscara de oxígeno en un vuelo

Tras salir del programa, la participante menciona lo que no volvería a hacer: "cambiaría mi inseguridad y si tuviera el poder me hubiese cambiado inmediatamente del equipo Gamma y me pasaría a Omega (considerándolo su equipo estrella)".

Publicidad

Sobre aquello que vivió en la Ciudadela, pero que no se mostró en televisión, Anamar recalca que fueron los buenos momentos que vivieron con Yoifer cuando el equipo naranja existía, dado que asegura que el deportista hacía reír a todas las mujeres a carcajadas.

Participantes favoritos de Anamar en el Desafío

Para finalizar, la eliminada del reality confiesa cuáles son sus competidores favoritos, nombrando a dos por cada equipo:



Renzo (Omega)

Gaspar (Omega)

Yoifer (Beta)

Karoline (Beta)

Kevyn (Alpha)

Karen (Alpha)

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.