Tres integrantes de Omega se enfrentan a Muerte en el Box Negro: mira la prueba completa

Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, explica cómo será la prueba a Muerte en el Box Negro para Andrey, Camilo y Potro, integrantes de Omega. Solo uno de ellos no seguirá más en la competencia.

Cómo es la prueba a Muerte de hoy

Todos partirán desde la parte superior y allí deberán sacar una escalera con cascarilla para luego descender. Luego correrán saltando obstáculos para tomar dos canecas y movilizarse sobre ellas hasta llegar a la próxima estación.

Después subir por una escalera colgante para desatar una barra que deberán lanzar al primer piso antes de retornar. Con este objeto sacarán tres anillos que se encuentran a más de cuatro metros de altura. Posteriormente, harán equilibrio y allí recoger otro anillo.

Al regresar al inicio, se subirán a una plataforma y tener la mejor puntería para que al lanzarse lo puedan enganchar en cada uno de los brazos de un ancla. El último en cumplir este objetivo será eliminado.

Quién salió eliminado del Desafío

Ahora bien, cada uno, Camilo, Andrey y Potro, dan lo mejor para no irse del Desafío; sin embargo, la pelea se debuta entre los dos últimos que se mencionaron. La puntería fue clave para ganar y por eso, Andrey se despide de la competencia.

