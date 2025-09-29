Capítulo: Gero habla de la culpa que todavía siente tras el Desafío; además, rompe en llanto

Gero pasó a la historia del Desafío como uno de los participantes más queridos por los colombianos debido a su carisma, personalidad y empatía demostrada en cada capítulo. Justamente este fue uno de los aspectos que más se destacaron del joven cantante, pues además de sus habilidades en los boxes, se le aplaudió en repetidas ocasiones por reflejar los valores con los que fue criado por sus padres, María Paula Gutiérrez y el exfutbolista Juan Pablo Ángel.

En el Sentenciado del Siglo, el también bailarín habló sobre uno de los momentos más polémicos que se vivieron en Alpha, cuando los integrantes de este equipo se comieron algunos panes que estaban destinados al equipo Omega, lo que muchos calificaron como un acto de venganza y maldad después de ganar el Desafío de Sentencia y Hambre.

Este gesto fue recibido con desaprobación por Gero y Manuela, quienes aseguraron que no había necesidad de actuar de esa forma, aunque finalmente terminaron participando en la dinámica. Aun así, el artista les pidió a sus compañeros, especialmente a Tina, quien fue la encargada de entregar la comida y el Chaleco de Sentencia a Omega, que fueran lo más diplomáticos posible, teniendo en cuenta que todo podía pasar en el juego.

“Me dolió mucho, la reacción de los televidentes iba en línea con lo que yo sentí. Para mí no tenía sentido, habíamos ganado comida, teníamos la cocina a nuestra disposición, se me hacía absurdo comernos o robarle un pan a los de Omega. No era una abundancia de pan, había como dos buñuelos y el ciclo siempre es largo”, relató.

“Sí, tomaron esa decisión y yo hago parte de ese equipo, y de cierta manera me sentí culpable porque formaba parte de esa casa y no iba alineado con mis valores ni con lo que yo soy. Intenté, pero les dije: ‘esperen más’”, agregó.

En esta entrevista, Gero también habló de la “hipocresía” en Alpha, analizó la capitanía de Eleazar y reveló por qué decidió ponerse el chaleco que originalmente debía ser para Abrahan, excapitán de Beta. Además, respondió a las críticas que recibió y, finalmente, se conmovió hasta las lágrimas con dos mensajes especiales de sus padres.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.