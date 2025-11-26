Avance Desafío Siglo XXI: el equipo médico se llevará a otro participante tras una prueba

En la vida, como en el Desafío, estar en pareja significa superar cualquier reto y permanecer juntos en las victorias, ¿también en las derrotas?

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

