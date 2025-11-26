En vivo
Tormenta de pasiones
Avance Desafío Siglo XXI: el equipo médico se llevará a otro participante tras una prueba

Avance Desafío Siglo XXI: el equipo médico se llevará a otro participante tras una prueba

Llega una nueva prueba en el Box Blanco, pero al finalizar, Andrea Serna le dirá a un competidor que el equipo médico lo llevará a una revisión con especialista. No te pierdas el Desafío Siglo XXI después de Noticias Caracol.

