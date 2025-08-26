Andrey, del Desafío, habla del supuesto complot de Katiuska: “Lo mandaban a uno al matadero”

Andrey sale oficialmente de La Ciudad de las Cajas tras la eliminación de Lucho durante el capítulo 38 del Desafío del Siglo XXI. En exclusiva para El último adiós, el Súper Humano se pronuncia acerca de su paso por la producción de Caracol Televisión y revela qué opina sobre la estrategia que están usando para escoger a los sentenciado de cada uno de los ciclos.

Andrey afirma que hay un complot en Omega

En esta oportunidad, Andrey profundiza un poco en la opinión que tiene sobre Katiuska y la relación que ella sostiene principalmente con Juan y Potro: "En el equipo había un complot, por decir así, porque básicamente, pues se conocían de antes entonces como que lo mandaban a uno al matadero, por decir así, por ellos, pero bueno. Son cosas del juego, son cosas que se dan, que igual hablarlas en ese momento no iba a servir de nada, sino que iba a empeorar la convivencia", confiesa.

Asimismo, aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre el rendimiento de Potro. Según explica, considera que se compañero tiene mucha "suerte" debido a que ha tenido la posibilidad de salvarse en dos ocasiones de la eliminación por un pequeño detalle. Lejos de parecerle una debilidad, cree que es una "bendición" que podría jugarle a favor en caso de que llegue a un nivel avanzado de la competencia.

"No sé Potro qué tiene, si Memi lo acompaña siempre que es la niñita de él. Un saludo para Memi. Potro en varias sentencias de muerte o en las dos que yo estuve terminó de penúltimas y básicamente a nada de salir", explica.

Finalmente, el Súper Humano confiesa que en su opinión los más fuertes son Rata, Deisy y Rosa, mientras que el competidor que quizás podría presentar problemas en el terreno de juego, sobre todo en donde se requiere fuerza, es Gero.

