Yan, el finalista del Desafío The Box 2023 que le rendía tributo a su etnia indígena Nasa

Con tan solo 25 años, Yan Carlos Pizo Perdomo logró convertirse en finalista del Desafío The Box 2023 y ganarse un lugar muy especial en el corazón de miles de colombianos que conectaron con él en cada capítulo de la producción de Caracol Televisión.

El desafiante ingresó al reality representando a Gamma, donde a pesar de que no era el capitán oficial, siempre fue visto como un verdadero líder en el que sus compañeros confiaban. En la escuadra naranja destacó por no involucrase en polémicas con los demás y pensar en estrategias que los llevaran a la gloria.

Aunque Yan vivió momentos muy felices en Gamma, fue elegido para hacer parte de Beta tras el Desafío de Capitanes , allí pudo hacer varios amigos y demostrar que es todo un guerrero. Algo que los televidentes destacaron, fue que siempre compitió sin zapatos, a diferencia de los demás.

Este joven proveniente de la comunidad indígena Nasa es conocido por ser la primera persona en su comunidad en recorrer cuatro departamentos en bicicleta; y su desempeño en cada prueba de La Ciudad de Las Cajas lo hizo merecedor el respeto y admiración de muchos televidentes.

Durante su paso por el reality protagonizó algunas polémicas, un ejemplo es que causó daños de cerca de 50 millones de pesos en el Cubo cuando fue a este lugar con La Flaca; no obstante, Andrea Serna explicó en su momento que las consecuencias también se pagaban en The Box, y su equipo tuvo que definir un castigo.

Por otra parte, logró llegar a la final representando a Beta, y fue el segundo finalista al llegar antes que Kaboom a la línea de meta en el Repechaje . Allí sorprendió por su forma de pasar el último tramo de la pista. Uno de los momentos más felices del competidor fue cuando se ganó la moto en compañía de su equipo y cuando fue elegido por los colombianos como ‘El Desafiante favorito del público’.

Aunque no fue el ganador de esta edición del Desafío, Yan demostró que los esfuerzos dan sus frutos y la perseverancia es la clave para llegar lejos.

