Top 6 de peleas en el Desafío The Box 2023 que generaron tensión entre los Súper Humanos

Para nadie es un secreto que la convivencia fue uno de los retos más grandes que tuvieron que asumir los Súper Humanos del Desafío The Box 2023 cuando decidieron entrar voluntariamente a La Ciudad de las Cajas, pues los hábitos y personalidades de cada uno llegaron a generar molestias entre sus compañeros. Revive en esta nota cuáles fueron las peleas más memorables que tuvieron lugar en el reality de los colombianos.



Integrantes de Gamma se molestaron con Black

A pesar de ser el capitán de la casa naranja, Black despertó muchas críticas dentro de la competencia por su actitud, pues según sus compañeros era difícil tratarlo. Esto llevó a que el líder rompiera una de las reglas de oro para posteriormente renunciar al reality. Justo cuando todos los equipos se reunieron con Andrea Serna en el Box Negro par hablar de lo sucedido, los participantes no dudaron en dejarle ver su inconformidad, convirtiéndose en uno de los momentos más tensionantes de toda la producción.

Gema le reclamó a Sara por su mal rendimiento

Cansada de ver que Beta no lograba obtener ningún triunfo, Gema decidió sincerarse con Sara, mencionando que tanto hombres como mujeres llegaron al Desafío The Box 2023 con la esperanza de cumplir un sueño que tenían desde hace años, pero que esto se estaba viendo obstaculizado por las actitudes que ella asumía cada vez que se enfrentaba a los boxes.

#DesafioTheBox | Gema se molestó con Sara por su bajo rendimiento en la reciente prueba y le resaltó que los integrantes de Alpha la están protegiendo, ¿será cierto?

Flaca le dijo a Juli que las mujeres no fueron a "modelar"

Un momento de tensión se vivió en el Box Rojo durante un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el que la Flaca aprovechó para decirle a Sara que debía esforzarse más por anotar puntos y no esperar únicamente a que sus compañeras hicieran todo el esfuerzo para ella poder salir beneficiada.

Guajira no ocultó sus sentimientos por Juli

Durante un Desafío de Sentencia y Bienestar se presentó un enfrentamiento entre Guajira y Juli luego de que la excapitana de Beta asegurara en frente de Andrea Serna que le parecía que la abogada tenía "doble moral" por obstaculizarle el paso a los integrantes de la casa azul durante la competencia. Ante las críticas, Guajira aclaró la situación y le devolvió el comentario negativo a su colega, añadiendo que era una "tramposa".

Cifuentes enfrenta Kaboom luego de que él llevara un chaleco de sentencia

Cifuentes no pudo ocultar su mal genio al ver el momento exacto en el que Kaboom llegó a Playa Baja para entregar el último chaleco de sentencia del ciclo de las mujeres, asegurando que el equipo naranja estaba siendo muy severo con ellos y que le hacía falta un poco de comprensión, teniendo en cuenta que estaban pasando una noche terrible a la intemperie en Tobia, Cundinamarca.



Alfredo le dijo a Mackarthur que no era un buen capitán

Al ver la cercanía entre Guajira y Mackarthur en la que maquinaban estrategias dentro de la competencia, Alfredo decidió intervenir para pedirle a su compañero que no excluyera al resto de desafiantes. Además, aseguró que, aunque todos lo veían como un líder, no se estaba comportando como un capitán.

