El Desafío detrás del montaje en la Ciudad de las Cajas: así se construyen las pruebas desde cero

El Desafío The Box emociona cada noche a los televidentes con las exigentes pruebas que tiene preparadas para llevar al límite las capacidades de los participantes. No obstante, no todos conocen el gran equipo que hay detrás para diseñar, elaborar y ejecutar los juegos de contacto, aéreos o acuáticos.

A propósito de esto y con el fin de dar a conocer el importante trabajo de cada una de las personas que hace posible el reality, Ernesto Casilimas , productor de juegos y montaje, habló en exclusiva con caracoltv.com para dar detalles de la parte creativa y el esfuerzo que realizan él y su equipo en la construcción de cada una de las pruebas.

Casilimas resaltó que uno de los mayores desafíos de su labor es lograr sacarle ventaja al tiempo, pues además de hacer todo el proceso de diseño, montaje y pruebas, también tiene la misión de decorar las pistas en los boxes.

“Cada box tiene su parte difícil, pero en este caso en el Box Amarillo lo más difícil es la zona del barro. Al ser una pista militar cuenta con una zona barrosa y es donde más dificultad hay porque cuando uno camina se entierran mucho las botas, el desplazamiento no es el mismo como cuando uno lo hace en tierra firme”, expresó Casilimas.

Tras detallar paso a paso el desarrollo del montaje, Ernesto contó otra de las partes complejas: el desmontaje, ya que el barro, la lluvia y el sol deterioran los elementos que luego serán usados en otras pistas.

“Siempre cada año es una nueva aventura, hay un nuevo objetivo, hay nueva gente; entonces eso hace también que la gente sea muy curiosa para ver qué es lo nuevo que tenemos”, puntualizó el productor de juegos y montaje.

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.