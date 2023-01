Descubre cómo se construyen las pruebas del Desafío The Box y el secreto para que tengan éxito

Aunque los televidentes noche a noche viven el sufrimiento de los participantes del Desafío The Box en cada una de las exigentes pruebas que enfrentan para mantener la comida, los servicios o su permanencia en el reality; no muchos conocen el gran trabajo creativo y el esfuerzo que hay detrás para lograr construir cada una de estas.

Sebastián Martino, además de ser el juez y el director de realities y grandes formatos de Caracol Televisión, también vivió en carne propia lo que es hacer parte de un programa como el Desafío, pues en el año 2000 fue el ganador de ‘Expedición Robinson en Latinoamérica’.

No cabe duda de que la experiencia de Martino ha sido vital en el Desafío The Box para que todo se realice de la manera adecuada, no obstante, junto a él se encuentra un gran equipo que lo ha acompañado año tras año en cada versión, y se encarga de probar cada una de las pruebas antes de exponer a cualquier participante, pues deben asegurarse muy bien de que sean justas y posibles de lograr.

Hablamos con Ernesto Casilimas, el Productor de Juegos y Montaje, quien nos contó más detalles de su trabajo para diseñar, elaborar y ejecutar las pruebas de contacto, aéreas o acuáticas. Además de revelar en qué se basan como equipo para construir las ideas, Ernesto contó cuál es el verdadero secreto detrás de todo para que estas pruebas tengan el éxito que han logrado. Mira la entrevista completa y descubre todos los detalles.