¿Cuáles eran sus equipos originales? Estas fueron las casas que representaron los semifinalistas

El esperado momento de llegar a la semifinal se le hizo realidad a ocho desafiantes que lo entregaron todo en cada una de las pruebas a la que se enfrentaron durante la competencia, por lo que con sudor y sangre se ganaron su cupo para competir ahora de forma individual.

A pesar de esto, aún tienen la oportunidad de portar con orgullo los colores de la casa que les dejó una huella durante cada uno de los Box, por lo que cada uno hizo una elección.

¿Recuerdan cuales fueron sus equipos originales? Aquí les tenemos un recuento de las casas que recibieron a estos soñadores y que les dieron tanto sus primeras victorias, como esas fuertes derrotas.

Esta vallecaucana fue la segunda mujer elegida por Tarzán al momento de conformar los equipos, por lo que desde su primer día esta practicante de crossfit ha llevado la sangre de Alpha, lo que hace que en la semifinal no dude en portar sus colores.

El orgulloso representante del llano colombiano se dio el lujo de ser el segundo hombre en cruzar la meta y así acreditarse como el capitán de Beta, único equipo del que ha sido parte y del cual llevará la bandera en la semifinal.

Inicialmente, este cafetero fue elegido para llevar puesta la camiseta de Beta, no obstante, Ceta tomó la decisión de sacarlo de su equipo y hacer que él volviese a luchar por su cupo en la competencia. Fue así como, al llegar de primero, se convirtió en el capitán de Omega. Tras perder la prueba de capitanes, pasó por Gamma y Beta, pero con la intención de saldar una deuda quiso revivir al equipo rosado para la semifinal.

Con varios tropiezos para llegar a la meta en su primer día en la competencia, cuando defendía su cupo en El Desafío, esta llanera se hizo capitana de Beta, en donde estuvo hasta que se cayó la casa Omega. Desde este punto se volvió parte de Alpha, equipo con el que se siente identificada para la semifinal.

Esta pastusa fue la tercera seleccionada por Leticiano para conformar el equipo Gamma, sin embargo, con la caída de Omega pasó a ser parte de Alpha y con la desaparición de Gamma portó los colores de Beta. Aunque estuvo en tres casas, la atleta llega a la semifinal con los colores de Alpha.

La capitana de Gamma, Maleja, decidió que este boyacense debía ser parte de su equipo, pero poco tiempo después Leticiano tuvo que tomar la decisión de eliminarlo de la escuadra naranja, por lo que disputó su cupo para ser parte de Omega. Luego de la caída de su casa, pasó por Gamma y Alpha. Debido a su charla con Tarzán, antes de su Desafío a Muerte, quedo designado como capitán del equipo morado, por lo que los representará en la semifinal.

Este costeño fue el primer seleccionado por Karina para conformar la casa Beta, desde ese momento no ha tenido que cambiar de uniforme, por lo que con toda la convicción llega a la semifinal con los colores de esta escuadra.

Esta representante del Tolima Grande fue la primera mujer en cruzar la meta para consagrarse como la capitana de Alpha, no obstante, no pudo consolidarse en este equipo del todo ya que su capitán no la eligió cuando se reorganizaron las casas por primera vez. Es por eso que a la semifinal llega con la sangre de Beta.

Siendo así, las casas que llegan a la semifinal son Alpha, con 4 integrantes Beta, con 3 miembros, y Omega, con su capitán. Ninguno de los que arribaron a este punto quiso portar los colores de Gamma.